Een 27-jarige man uit Haarlem, die als één van de eerste inwoners besmet raakte met het coronavirus, begint zich langzaam wat beter te voelen, zo meldt hij in een brief aan Haarlem.Nieuws. Over het coronavirus zegt hij: "Dit wil je echt niet meemaken".

De Haarlemmer heeft twee weken ziek op bed gelegen en wil leeftijdsgenoten laten weten dat de ziekte niet alleen ouderen treft.

"Ik ben 27 jaar oud en werd op dinsdag 10 maart 's morgens wakker met direct heftige ziekteverschijnselen, waaronder zeer hoge koorts en hoofdpijn", schrijft de Haarlemmer.

"De avond daarvoor leek er eigenlijk nog niets aan de hand. Snel daarna volgde in mijn hele lichaam heftige spierpijn en ik kon nauwelijks nog lopen en dreigde ten gevolge van die heftige pijn nu en dan flauw te vallen."

De Haarlemmer waarschuwde de huisarts en werd vervolgens via hem door de GGD getest op het coronavirus. Deze uitslag liet vanwege drukte enkele dagen op zich wachten, maar eigenlijk wist hij het al: Hij had het coronavirus.

'Na de eerste twee dagen werd ik heel erg benauwd'

"Na de eerste twee dagen werd ik heel erg benauwd", vervolgt de Haarlemmer zijn verhaal. "Die ernstige benauwdheid zou maar liefst vijf dagen aanhouden. Ik heb normaliter nooit longklachten, maar nu had ik longontsteking."

De Haarlemmer had telefonisch contact met een longarts. Deze belde regelmatig om te vragen hoe het met hem ging. Hij maakte duidelijk dat het coronavirus ook op jongere leeftijd kan zorgen voor levensbedreigende omstandigheden.

"Ik kon nauwelijks praten met de longarts. Via WhatsApp hield ik nu en dan contact met mijn familie, vrienden en kennissen. Ik wilde het liefst zoveel mogelijk proberen te slapen. Ik raakte zo extreem vermoeid door alles. Na vijf dagen ernstige benauwdheid was ik nog een dag of drie licht benauwd. De overige klachten, hoest-, hoofd-, keel- en spierpijn en ook de koorts hielden vele dagen aan en werden pas de laatste dagen van deze lange periode wat milder."

Inmiddels, veertien dagen later na de eerste verschijnselen, zijn de koorts en overige klachten gelukkig verdwenen. Wel heeft hij nog wat last van een kriebelhoest: "Mijn stem is weer terug gelukkig. Ik onthoud me nog van contact met anderen omdat ik niet zeker weet of ik het virus nog kan overdragen. Het lijkt me niet, maar toch."

De Haarlemmer doet zijn verhaal met een nadrukkelijk doel. De booschap verspreiden dat een coronabesmetting heel grote gevolgen kan hebben. "Houd rekening met elkaar als samenleving. Volg de instructies van overheidswege nauwkeurig op. Want ik verzeker jullie: Dit wil je niet meemaken. Ook jongeren kunnen zeer ziek worden."

