Vanwege de nieuwe maatregelen die maandagavond werden aangekondigd, zijn ook de Haarlemse Stripdagen en het optreden van De Grootste Band van Nederland afgelast.

De Haarlemse Stripdagen, een tweejaarlijks festival, zullen verplaatst worden naar volgend jaar.

En ook het optreden van De Grootste Band van Nederland, dat op 7 juni op de Botermarkt zou optreden in verband met de 775 ste verjaardag van de stad, moet uitgesteld worden.

Waarschijnlijk vindt het evenement plaats in september of oktober. Initiatiefnemer Alain Timmers vertelt het in een video uit aan alle 500 muzikanten, die van over de hele wereld naar Haarlem zouden komen.

Eerder werd al bekend dat Bevrijdingspop in de Haarlemmerhout werd afgelast. Ook de Honkbalweek deze zomer gaat niet door.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.