Honkbalweek Haarlem van komende zomer is afgelast vanwege de nieuw aangekondigde maatregelen rondom het coronavirus.

"We begrijpen dat dit - net als voor ons - een teleurstelling is voor iedereen die het honkbal een warm hart toedraagt. Tegelijkertijd realiseren we ons ook dat er op dit moment belangrijkere zaken aan de orde zijn. Gezondheid en veiligheid hebben de hoogste prioriteit. Alle voorbereidingen zijn per direct gestaakt", meldt het bestuur in een persbericht.

De eerstvolgende Honkbalweek Haarlem wordt in 2022 gehouden.

