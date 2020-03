Bevrijdingspop in Haarlem gaat 5 mei niet door vanwege de coronacrisis. Dat is het vervolg van de nieuwe maatregelen van het kabinet die dinsdagavond bekend zijn gemaakt.

Naast het niet doorgaan van het oudste bevrijdingsfestival van het land, is het nu ook zeker dat Koningsdag, de 4 mei-herdenkingen en de kermissen in Haarlem zijn geannuleerd.

Ruim 100.000 mensen bezoeken jaarlijks Bevrijdingspop, dat dit jaar speciaal in teken zou staan van 75 jaar bevrijding van Nederland. Het zou ook de veertigste keer zijn dat het evenement in Haarlem wordt georganiseerd. Speciaal voor deze gelegenheid was er dit jaar een Vrijheidsweek in het leven geroepen. Die zou op 28 april beginnen.

Krezip, Maan, Danny Vera en Kris Kros Amsterdam waren onder andere acts die al waren vastgelegd. Het zou de eerste Bevrijdingspop als voorzitter zijn voor oud-burgemeester Bernt Schneiders.