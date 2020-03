In een flatwoning op de Waddenstraat in Haarlem is maandag rond 8.00 uur brand uitgebroken. Hierbij ademden twee personen rook in. Beiden zijn afgevoerd naar het ziekenhuis.

De brand was klein en is inmiddels onder controle, meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Kennemerland.

Andere bewoners van de flat zijn uit voorzorg naar buiten gebracht, omdat er rookontwikkeling was op de galerij. Inmiddels is de situatie onder controle en kunnen bewoners weer naar huis.