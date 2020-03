Vanwege een dringend verzoek van de Zandvoortse burgemeester David Moolenburgh zijn er zondag geen viskarren en venters bij het strand, zo meldt het Haarlems Dagblad.

Ondanks een eerdere oproep van de burgemeesters van Zandvoort en Bloemendaal om niet naar het strand te komen vanwege de maatregelen rondom het coronavirus, was het zaterdag toch erg druk op het strand.

Nu de standplaatshouders bij het Zandvoortse strand niet mogen uitrijden, hoopt de burgemeester bij te dragen aan minder drukte.

"Het is van cruciaal belang dat iedereen zich aan de regels houdt en kan houden om de verspreiding van het coronavirus te beheersen. Een afstand van 1,5 meter verkleint het besmettingsgevaar enorm. Wanneer de stranden zo vol lopen als vandaag is het aanhouden van deze afstand moeilijk", meldde burgemeester Moolenburgh zaterdag al via een persbericht.

