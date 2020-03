Tientallen mensen leveren via sociale media kritiek op het doorgaan van de zaterdagmarkt op de Grote Markt in Haarlem. Vanwege het coronavirus, en het feit dat evenementen met meer dan honderd mensen niet toegestaan zijn, vinden zij het ongepast de markt door te laten gaan.

De gemeente heeft deze week besloten de markten in Haarlem toe te blijven staan. Dit is in overleg met de Veiligheidsregio Kennemerland besproken. Zij vinden dat de markten niet onder de maatregelen van het kabinet vallen.

Wel zijn er maatregelen genomen. Zo staan er bordjes waarop staat dat bezoekers 1,5 meter afstand moeten bewaren tot elkaar. Ook staan bijvoorbeeld de kramen uit elkaar.

Mensen vragen zich af of het bezoeken van de markt niet haaks staat op de adviezen van de overheid om zo veel mogelijk thuis te blijven en 1,5 meter afstand van elkaar te houden.

Sommige mensen laten als reactie daarop via sociale media weten dat "de markten nu eenmaal niet zijn verboden door de overheid" en vragen zich af wat het verschil is tussen een markt en een supermarkt.

De mensen die de kritiek uiten vergelijken de markt toch meer met evenementen en horeca.

