De Haarlemmers Nghia en Trung Phan, eigenaren van een nagelstudio, hebben vrijdag negenhonderd mondkapjes ingeleverd bij het Spaarne Gasthuis in Haarlem. Donderdag leverden zij ook al 2.500 mondkapjes in bij een ziekenhuis in Alkmaar.

De familie Phan deed donderdag een oproep aan andere nagelsalons om ook mondkapjes aan de ziekenhuizen te doneren. Er dreigt daar namelijk een tekort aan mondkapjes als gevolg van de coronacrisis.

"Bij elkaar opgeteld schatten we dat er al rond de tienduizend mondkapjes zijn ingeleverd. Ook lezen wij dat sommigen nu bezig zijn met het inzamelen van de mondkapjes. We zijn hier echt blij om", laat Trung Phan aan nieuwspartner NH Nieuws weten.

De mondkapjes, die nu minder nodig zijn in de salons, hebben ze zelf afgeleverd aan de balie van het ziekenhuis, inclusief een bos bloemen en een brief aan alle medewerkers, om hen te bedanken en een hart onder de riem te steken.

Ze verwachten dat op korte termijn minimaal twintigduizend mondkapjes ingeleverd kunnen worden bij de ziekenhuizen.

