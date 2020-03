De gemeente Haarlem heeft de sporthal Beijneshal bij het Stationsplein aangewezen als extra opvanglocatie voor dakloze inwoners tijdens de coronacrisis.

In de bestaande opvanglocaties voor dak- en thuislozen gaan bewoners overdag naar buiten. Een van de coronamaatregelen is juist dat mensen zoveel mogelijk binnen moeten blijven.

Deze extra locatie biedt dak- en thuislozen de mogelijkheid ook overdag binnen te blijven. Dit verkleint voor hen het risico op besmetting.

De gemeente Haarlem richt de tijdelijke huisvesting voor dak- en thuislozen in zolang de landelijke maatregelen gelden om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Omwonenden zijn of worden via een brief geïnformeerd over de tijdelijke opvang in de Beijneshal. Rondom de Beijneshal is dag en nacht extra toezicht aanwezig.

