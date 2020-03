Samenwerkende kerken in Haarlem die verenigd zijn in de organisatie Stem in Stad hebben een noodfonds en een luisterlijn opgezet om de maaltijdvoorziening voor daklozen en andere kwetsbare inwoners op peil te houden tijdens de coronacrisis.

De luisterlijn is vanaf vrijdag elke dag tussen 13.00 en 20.00 uur te bereiken. De lijn dient als "luisterend oor" voor kwetsbare Haarlemmers en verwijst hen door naar andere hulporganisaties.

De kerken hopen de luisterlijn, maar ook de maaltijdvoorziening van Stem in de Stad die nu op een andere manier georganiseerd moet worden, mede te financieren door een speciaal opgericht noodfonds. Waar het eten voor de dak- en thuislozen voorheen gekookt werd door een eigen kok, wordt het nu aangekocht bij een cateraar.

Waarnemend directeur Petra de Vries van Stem in de Stad houdt er sterk rekening mee dat meer Haarlemmers een beroep gaan doen op de maaltijdvoorziening. "Hulpbehoevenden zonder sociaal netwerk en met een kleine beurs raken in de knel door de maatregelen."

Aantal voorzieningen Stem in Stad zijn dicht

In verband met de maatregelen om het coronavirus in Nederland te bestrijden zijn een aantal voorzieningen van Stem in de Stad dicht, zoals het aanloophuis, de spreekuren voor administratieve hulp, het Nieuwe Wereldhuis en het vrouwencafé.

Daarnaast kunnen de maaltijden voor de daklozen ook niet meer in het centrum op de Nieuwe Groenmarkt genuttigd worden. Daarom worden deze bij de deur verstrekt.

De postkamer voor de daklozen, de verkoop van het Straatjournaal en het GGD-spreekuur gaan wel door. Het GGD-spreekuur is verplaatst naar de daklozenopvang aan de Wilhelminastraat.

