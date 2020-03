Het Bloemencorso van de Bollenstreek naar Haarlem, dat jaarlijks zo'n miljoen mensen naar de Bollenstreek en Kennemerland trekt, gaat 25 april niet door vanwege de coronacrisis, zo meldt het bestuur donderdag.

"Wij zien en delen nu de zorg voor de volksgezondheid. Dan kan een evenement, met de omvang als het onze, niet gewoon doorgaan", zegt voorzitter Willem Heemskerk.

Heemskerk legt uit dat het niet verantwoord is om de ruim 1.200 vrijwilligers de 42 kilometer lange route af te laten leggen.

"Het aantrekken van zoveel mensen, past niet in het tijdsbeeld van dit moment. Aan deze 73e corso-editie is het thema 'Freedom' gekoppeld. In dit geval de vrijheid om een verstandig besluit te nemen, al is het met diepe pijn in het hart."