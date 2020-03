Haarlem

Weekend in Haarlem: Kinderspeurtocht en vlooienmarkt in Heemstede

Er is dit weekend weer genoeg te doen in Haarlem: in de bibliotheek vindt een speurtocht plaats, vrijwilligers kunnen hun handen uit de mouwen steken in de Haarlemmer Kweektuin en Ajuma in Zandvoort houdt een openingsfeest.