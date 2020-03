Hildo Makkes van der Deijl, eigenaar van Proeflokaal In den Uiver in Haarlem, maakt zich nog geen zorgen nadat zijn café moest sluiten vanwege de nieuw aangekondigde maatregelen rondom het coronavirus.

Van der Deijl had maandag zijn personeel samen geroepen om de plannen voor komende weken door te nemen.

"Voor de mensen met een vast contract zullen we andere klussen moeten bedenken. Ik ga voor komende week een schema maken, want we zullen vast starten met de grote schoonmaak, en we gaan her en der wat klussen doen".

Barman Arthur maakt zich nog niet echt zorgen: "Het wordt gewoon even ander werk doen. Ik ben vanaf nu schoonmaker en we gaan ervoor zorgen dat alles straks opgeruimd is als we weer open mogen", lacht hij.

Zijn collega Richard ziet een grote schoonmaak ook wel zitten. "Ik denk dat het alleen maar gezellig kan worden als we met zijn allen een beetje gaan schoonmaken. Daarna drinken we dan gezellig een pilsje", lacht hij.

Zijn baas Hildo ziet ook de ernstige kant van de zaak. "Het is simpel: geen omzet draaien en wel personeelskosten en huur? Ja, dat kan ervoor zorgen, verwacht ik, dat er zaken hier in Haarlem gaan omvallen."

Ook bij restaurant Metzo nog geen zorgen

Bij Erwin de Zwart, eigenaar van restaurant Metzo, is er ook nog geen zorgen. Ook daar gaan ze opruimen, schilderen en klusjes doen.

"Natuurlijk hoop ik dat het van korte duur zal zijn en zo niet, dan moeten we het even wat langer volhouden. Mocht het echt langer gaan duren, dan zullen we werktijdverkorting aanvragen. Daardoor krijgen we de niet gewerkte uren vergoed, die wel moeten worden uitbetaald. Ook het uitstellen van belastingen of huren zou ons ondernemers kunnen helpen", aldus De Zwart.