Vanwege de verspreiding van het coronavirus worden evenementen met meer dan honderd personen in heel Nederland afgelast. De maatregelen gelden in ieder geval tot 31 maart. Hoe staat het ervoor in Haarlem?

Bibliotheken

Alle vestigingen van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland zijn vooralsnog tot 31 maart gesloten voor publiek.

Bioscopen

Pathé laat weten dat er tot 31 maart niet meer dan honderd kaartjes per zaal verkocht gaan worden.

Stadsschouwburg & Philharmonie

Alle voorstellingen en concerten van de Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem worden tot en met 31 maart geannuleerd. Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem gaat kijken of verplaatsing van voorstellingen mogelijk is en zal kaartkopers hier op een later tijdstip over informeren.

Patronaat

Ook bij het Patronaat kunnen ze niet anders. "De deuren gaan hier dicht. We kunnen onze evenementen niet meer organiseren."

Toneelschuur & Filmschuur

Alle voorstellingen van de Toneelschuur en de Filmschuur zijn afgelast tot en met 31 maart. "We bekijken de mogelijkheden om voorstellingen zo veel mogelijk te verplaatsen."

Teylers Museum

Als een van de eerste kondigde het Teylers Museum aan dicht te gaan. Alle geplande (groeps)activiteiten zijn geannuleerd en vinden mogelijk op een ander moment plaats.

Circuit Zandvoort

De evenementen 30 van Zandvoort, Omloop van Zandvoort en de Zandvoort Circuit Run op 28 en 29 maart gaan niet door in navolging van de aangekondigde maatregelen. Of de Grand Prix geannuleerd wordt, is nog niet bekend.

Finale Grootste Band van Nederland

De finale waarin de Grootste Band van Nederland het winnende Haarlemlied zou presenteren gaat dit weekeinde niet door.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.