Bij een botsing tussen twee auto's op de Westelijke Randweg (N208) in Haarlem is dinsdag een van de voertuigen over de kop geslagen. Niemand raakte hierbij gewond.

De auto's kwamen op het kruispunt ter hoogte van de Kleverlaan met elkaar in botsing, waarna één auto over de kop sloeg en op een vluchtheuvel tot stilstand kwam. De bestuurder is nagekeken door ambulancepersoneel, maar bleek niets te mankeren.

Ook de bestuurder van de andere auto heeft het ongeluk voor zover bekend zonder kleerscheuren doorstaan. Door het ongeluk ontstond enige hinder voor verkeer dat het kruispunt wilde passeren. Inmiddels zijn de auto's geborgen en is het kruispunt weer vrijgegeven.