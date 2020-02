Vier Duitse mannen zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag in Haarlem aangehouden omdat ze een treinstel met graffiti hadden beklad. De verdachten probeerden nog te ontsnappen door via een sloot weg te zwemmen, maar dat was tevergeefs.

De politie kwam ter plaatse op het onderhoudsterrein van NedTrain aan de Jan van Krimpenweg in Haarlem. Toen agenten arriveerden, troffen ze een man aan die over een hek klom. Hij werd direct aangehouden. Drie andere verdachten werden even verderop met natte kleren aangetroffen en aangehouden.

De mannen zijn tussen de 17 en 25 jaar oud, allemaal afkomstig uit Duitsland. Ze hadden een van de treinstellen, die op het onderhoudsterrein staan, beklad met graffiti. Het viertal is overgebracht naar het politiebureau voor verder onderzoek.