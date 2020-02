De gemeenteraad in Haarlem wil de de Noord/Zuidlijn doortrekken naar Haarlem. De raad wil dat wethouder Robbert Berkhout (GroenLinks) hiervoor gaat lobbyen.

Nu er plannen zijn om de Amsterdamse metrolijn door te trekken naar Schiphol en Hoofddorp, wil een ruime meerderheid van de Haarlemse gemeenteraad dat de lijn ook naar Haarlem komt.

Volgens bronnen in de raad neemt Cora van Nieuwenhuizen eind dit jaar een besluit over het doortrekken van de lijn. De gemeenteraad wil dat Berkhout dat moment aangrijpt om te pleiten voor het verlengen.

Jouw Haarlem en D66 dienden een motie in voor de verlenging. Deze spreekt uit dat er in eerste instantie voor een locatie van een metrostation gekeken moet worden naar Schalkwijk, in het zuiden van Haarlem. Dit stadsdeel ligt op een aantal kilometer van Hoofddorp en er worden daar de komende jaren veel nieuwe woningen gebouwd.

Het is de vraag of er ruimte is in de stad voor een metro. Raadsleden gaven aan dat zij ook denken aan een lightrailverbinding, een combinatie van tram, metro en trein.