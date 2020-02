Haarlem

Afspraak via datingwebsite eindigt in beroving in Schalkwijk Slideshow Infographic Video

Een afspraak tussen twee personen via een datingwebsite is dinsdag rond 21.00 uur geëindigd in een beroving in het Haarlemse Schalkwijk. Een man werd op de locatie van de afspraak bedreigd en beroofd.