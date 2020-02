Internationaal comedyfestival Comedy Stop zal 17, 18 en 19 september in het Patronaat in Haarlem georganiseerd worden.

Comedy Stop is onderdeel van Comedy Stop Europa dat in september langs zes Europese steden trekt. Naast Haarlem vindt het festival plaats in Oslo, Kopenhagen, Helsinki, Stockholm en Parijs.

Het festival is gericht op Engelstalige comedy. Er zullen in Haarlem minimaal acht artiesten uit Engeland, Schotland, de Verenigde Staten en Canada optreden. De shows, die allemaal ongeveer een uur duren, worden verdeeld over drie dagen.

De eerste comedian die komt optreden is de Engelsman Chris Turner, die bekend werd via YouTube. De rest van de namen van de artiesten die in Haarlem komen optreden wordt komende weken in fases bekend gemaakt.