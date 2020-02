Het Spaarne Gasthuis zet de dependance in Heemstede in de verkoop. Het ziekenhuis heeft genoeg aan de vloeroppervlakte op andere locaties, waardoor de vestiging in Heemstede overbodig is geworden.

Het Spaarne Gasthuis heeft momenteel enkele poliklinieken in Heemstede. "Er komen steeds minder patiënten in Heemstede, omdat steeds meer poliklinieken naar andere locaties verhuizen. De operatiekamers gebruiken we al lang niet meer. De locatie Heemstede is voor ons niet meer rendabel", aldus woordvoerder van het ziekenhuis, Angelique Beerenhout.

Het ziekenhuis denkt niet dat Heemstedenaren worden benadeeld door de sluiting van de dependance, omdat Heemstede tussen twee nieuwe hoofdlocaties ligt. "De locaties in Haarlem-Zuid en Hoofddorp zijn vanuit Heemstede goed te bereiken. Veel patiënten uit Heemstede gaan al naar die ziekenhuizen", zegt Beerenhout.

De poliklinieken verhuizen in april naar de locaties Haarlem-Zuid, Haarlem-Noord en Hoofddorp. In de loop van het jaar gaat het pand in de verkoop.