De tas van staatkrantverkoper Mo is donderdag door een nog onbekende persoon gestolen en een dag later vrijwel leeg teruggevonden door buurtbewoners uit Haarlem. In zijn tas zat een belangrijke brief van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) voor de aanvraag van zijn verblijfsvergunning, waar hij al veertien jaar op wacht.

Oplettende buurtbewoners zagen de gedumpte tas vrijdag liggen en brachten deze naar de straatverkoper.

"Mo heeft gelijk het voorvak opengemaakt om te kijken of hij die brief had. Hij was dolblij te zien dat de brief er nog was", aldus Gwendelyn Luijk van het Straatjournaal, de krant die Mo verkoopt.

Het geld van de verkoper is wel uit zijn tas gestolen. Hij heeft aangifte gedaan van diefstal.