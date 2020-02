De Haarlemse organisatie Nachtwacht, waarin achttien organisaties samenwerken, gaat uitzoeken hoe de openingstijden van horecagelegenheden in de stad verruimd kunnen worden.

Het is een van de maatregelen om het nachtleven bruisender te maken. Tegelijkertijd wil de gemeenteraad ook de rust van de bewoners in de binnenstad bewaken, zo bleek donderdagavond uit de discussie in de commissie.

De openingstijden van horecagelegenheden staan al jaren ter discussie in Haarlem. In 2014 werd er nog besloten om de sluitingstijden te handhaven op 4.00 uur, met uitzondering van een paar clubs die pas een uur later dicht hoeven. Daarnaast zijn er zogenaamde tickets waarmee een uitbater verlenging tot 6.00 uur kan aanvragen.

Door middel van zogeheten susteams, mede betaald door de horecaondernemers, kon de rust op straat gewaarborgd worden. Dit zijn getrainde burgers die tijdens uitgaansuren de straat op gaan om de politie te helpen de orde te handhaven. Sinds een flink aantal uitbaters niet meer wil meebetalen, zijn die susteams verdwenen en is het volgens de bewoners weer veel onrustiger in de binnenstad.

Venstertijden geven meer rust op straat

Uit ervaringen in buurgemeenten zoals Haarlemmermeer, Velsen en Beverwijk blijkt dat het invoeren van zogenaamde venstertijden meer rust geeft op straat. Dat houdt in dat kroegen bijvoorbeeld om 2.00 uur de deuren sluiten, maar tot 7.00 uur open mogen blijven voor de mensen die al binnen zijn. De Nachtwacht gaat nu onderzoeken of zo'n constructie ook mogelijk is voor Haarlem.

De pas opgerichte organisatie kan volgens het het CDA direct aan de slag om binnenstadbewoners, horeca en ambtenaren aan tafel te krijgen. Voor de zomer moet er een een plan op tafel komen. Fractievoorzitter Eva de Raadt dringt er daarbij wel op aan dat alle horecaondernemers hun verantwoordelijkheid nemen en weer gaan meebetalen aan de susteams.