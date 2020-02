De politie heeft dinsdag een in werking zijnde hennepkwekerij aangetroffen in een bedrijfspand aan de Fustweg in Haarlem-Oost. Drie mannen zijn ter plekke aangehouden.

Het gaat volgens de politie om twee Brazilianen van 28 en 18 jaar oud en een 38-jarige man die in de Sovjet-Unie is geboren. De mannen waren ten tijde van de inval aan het werk in de hennepkwekerij.

De illegale kwekerij werd aangetroffen in twee ruimtes onder de vloer in het bedrijfspand. In de ruimtes stonden ongeveer zeshonderd hennepstekjes. De stroom en het water bleken illegaal te worden afgetapt.

De politie heeft de planten in beslag genomen, evenals de daarbij behorende apparatuur.

De verdachten zitten vast en worden verhoord over hun betrokkenheid bij de hennepkwekerij.