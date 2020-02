De brandweer is zondag en maandag meer dan zestig keer uitgerukt voor verschillende overlastmeldingen in Haarlem vanwege de storm, zo meldt een woordvoerder van Veiligheidsregio Kennemerland aan NU.nl. Het betrof vooral meldingen over omgevallen bomen en losgelaten dakpannen.

Ook ontving de brandweer veel meldingen over lood en zink dat losraakte van woningen. Zink zit in dakgoten en is gevaarlijk omdat het scherp materiaal is. Meldingen van wateroverlast kreeg de brandweer nauwelijks binnen.

Zondag viel een boom door een raam van een flatgebouw aan de Professor Boumanstraat in Haarlem-Oost. Hoe groot de schade aan de flat is, is niet duidelijk. Eerder op de dag ontstond er ook al grote schade aan een flatgebouw in Haarlem toen de wind een deel van de zijkant er af blies.

Volgens de woordvoerder waren de hulpdiensten goed voorbereid op de storm. "We hadden voldoende personeel klaarstaan." De brandweer verwacht maandag nog enkele meldingen, maar volgens de woordvoerder is het "ergste deel" voorbij.

De brandweer benadrukt dat mensen alleen het alarmnummer moeten bellen bij acuut gevaar, zodat de lijn openblijft voor de grote incidenten.

In heel Kennemerland is de brandweer meer dan 250 keer uitgerukt voor overlastmeldingen.

In het gehele land geldt maandag code geel, met windstoten van 100 kilometer per uur. De ANWB en Rijkswaterstaat waarschuwen maandag voor een drukke ochtendspits.