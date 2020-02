Twee jongens hebben zondag geprobeerd de DekaMarkt in de Slachthuisbuurt in Haarlem te beroven. Een van de jongens had een wapen op zich. Beide daders sloegen op de vlucht. Dit laat de politie weten aan NH Nieuws.

De overval werd om 20.00 uur gemeld en vond plaats aan de Schalkwijkerstraat . De woordvoerder wil niet zeggen met wat voor wapen een van de jongens heeft gedreigd. "Er zijn geen medewerkers gewond geraakt, maar ze zijn wel erg geschrokken", aldus de woordvoerder.

Het is nog niet duidelijk of er iets is buitgemaakt. De politie is zondagavond nog op zoek naar de jongens en heeft een signalement vrijgegeven via Burgernet. Ze zijn er te voet vandoor gegaan.