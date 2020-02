Uit Weekend in Haarlem: Dansen, wijn proeven en Gluren bij de Buren Er is tijdens het weekend weer een heleboel te doen in Haarlem: ga gluren bij de buren van wie de huiskamers tot tijdelijke podia zijn omgetoverd, bezoek het nieuwjaarsgala in Patronaat of ga naar het poppentheater in Museum Haarlem.