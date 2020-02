Binnenland Geketende dode in water Haarlemmermeer na twintig jaar geïdentificeerd De overleden man die ruim twintig jaar geleden werd aangetroffen in het water van de Ringvaart langs de Zwanenburgerdijk in de gemeente Haarlemmermeer, is geïdentificeerd. Het gaat om de 55-jarige Sefer Yildirim, bevestigt de politie dinsdag na berichtgeving door De Telegraaf.