Onbekende daders zouden muntgeld hebben gestolen dat lag in het kunstwerk 'Gemeentelijke wensput', aan het Prinsenhof achter het stadhuis van Haarlem. Dat zegt de beheerder van het werk, die het regelmatig komt schoonmaken.

De 'wensput' lijkt op een afvalbak voor sigaretten en zit in de grond. Degene die het geld heeft gepakt, heeft het rooster losgemaakt en daarna wel weer netjes vastgezet.

"Toen ik de wensput had schoongemaakt op Oudjaarsdag zat er 16,73 euro in. Toen dacht ik nog: moet ik het geld eruit halen? Ik besloot het de volgende keer te doen", aldus de beheerder.

De roof heeft tussen 31 december en 4 februari plaatsgevonden en is niemand verder opgevallen. De beheerder zal het werk vaker gaan controleren.

Het doel van het kunstwerk is dat mensen er geld in gooien en een wens doen, waarna het geld naar een nog te bepalen goed doel gaat. "De intentie is dat het geld ten goede komt aan iemand of iets in Haarlem die het echt nodig heeft."