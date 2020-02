Achtergrond Dit ging er mis bij de Democratische voorverkiezingen in Iowa De voorverkiezing van de Democratische Partij in de Amerikaanse staat Iowa verliep maandag erg chaotisch door problemen met de app waarmee districten hun uitslagen moesten doorgeven. Dit is wat er gebeurde bij "de grootste technologische meltdown tijdens een verkiezing die live op televisie is uitgezonden".