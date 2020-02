Twee auto's in de Zuidpolderstraat in Haarlem-Oost zijn in de nacht van zondag op maandag flink beschadigd geraakt toen een van de twee vlam vatte. De brandweer kwam rond 5.30 uur met grote spoed aangereden, maar kon de auto's niet meer redden.

De politie deed maandagochtend onderzoek naar het incident. De oorzaak van de brand is nog niet 100 procent duidelijk, maar de politie zegt uit te gaan van brandstichting.

Hoewel autobranden in Haarlem vaak lijken plaats te vinden, is er volgens de politie geen toename van het aantal incidenten. In januari 2020 was er één dergelijk incident minder dan in dezelfde periode vorig jaar.

"Autobranden zijn van alle tijden", zegt een woordvoerder. Een verband tussen de branden is volgens de politie niet gebleken.