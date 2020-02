Een achttienjarige man is in de nacht van vrijdag op zaterdag zwaargewond geraakt toen hij door vier mannen mishandeld werd voor een café gelegen aan het Spaarne in Haarlem. Twee verdachten van achttien en 23 jaar zijn opgepakt.

De politie ontving de melding over de mishandeling rond 3.50 uur. Vier mannen stapten een auto uit en zouden direct op het slachtoffer zijn gaan inslaan. Wat het motief van de verdachten was, is nog onduidelijk.

Het viertal stapte weer in de auto en reed weg in de richting van de Turfmarkt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis overgebracht. Na een zoektocht in de omgeving konden agenten twee verdachten aanhouden. De andere verdachten zijn nog spoorloos.

Mensen die getuige zijn van de mishandeling worden daarom dringend verzocht om contact op te nemen met de politie.