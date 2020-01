De politie heeft vrijdagochtend een 25-jarige Haarlemmer aangehouden in verband met het dodelijke schietincident in het centrum van Haarlem op 22 januari.

De verdachte is aangehouden in Amsterdam, meldt de politie. Hij zit voor verhoor vast op het bureau.

Enkele uren na het schietincident hield de politie al een 21-jarige Haarlemmer aan. Hij is maandag voorgeleid en in bewaring gesteld.

Het slachtoffer, een 29-jarige man uit Beverwijk, werd woensdagavond op de Gedempte Voldersgracht naast de Haarlemse Jopenkerk neergeschoten. Na een reanimatie werd de man zwaargewond naar het ziekenhuis vervoerd, waar hij donderdag aan zijn verwondingen overleed.

Volgens het Haarlems Dagblad was het slachtoffer een bekende van de politie. De politie wil er tegenover het dagblad verder niets over kwijt. Ook wil de politie niet bevestigen of ze er rekening mee houdt dat het schietincident een afrekening in het criminele circuit was.

De politie is op zoek naar getuigen van het schietincident.