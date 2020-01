Een geparkeerde auto in de Hofdijkstraat in Haarlem is in de nacht van woensdag op donderdag volledig uitgebrand. De politie vermoedt brandstichting en is op zoek naar de verdachte.

De brand werd rond 3.45 uur opgemerkt. Een getuige hebben gezien hoe een in het zwart geklede man richting het centrum van de stad vluchtte. De auto is zwaar beschadigd geraakt.

De politie heeft met meerdere auto's rondgereden, maar de verdachte werd niet meer aangetroffen. Via Burgernet meldde de politie dat de zaak verder in onderzoek genomen wordt.

In Haarlem vonden afgelopen maanden meerdere autobranden plaats. De politie stelde een onderzoek naar de autobranden in.