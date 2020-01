De 24-jarige vrouw die wordt verdacht van het mishandelen van een tienjarige jongen in Haarlem op 9 januari, blijft zeker tot eind april vastzitten. De rechtbank heeft haar voorlopige hechtenis onlangs met negentig dagen verlengd.

De jongen fietste op de bewuste dag rond 17.30 uur met een vriendje door de Acaciastraat toen een vrouw plotseling tussen hen in kwam fietsen. Ineens gaf ze de jongen een trap, waardoor hij op de grond viel. Vervolgens schopte de vrouw hem meerdere keren tegen zijn hoofd aan.

Daarna ging de vrouw ervandoor op haar fiets. Het vriendje van het slachtoffer hielp hem overeind en samen fietsten ze naar huis. Daar aangekomen, werd de politie gebeld. De tienjarige jongen werd vervolgens opgenomen in het ziekenhuis. Hij heeft daar een nacht doorgebracht.

De vrouw is de volgende dag opgepakt en wordt verdacht van poging tot zware mishandeling. Volgens de officier van justitie is er voldoende verdenking dat "deze verdachte betrokken is geweest bij dit incident" en zijn er voldoende redenen om haar langer in voorlopige hechtenis te houden. De rechtbank heeft daarmee ingestemd.

De periode van negentig dagen loopt eind april af en binnen die termijn zal de zaak bij de rechtbank worden aangebracht. Een exacte datum daarvoor is nog niet bekend. Verder doet het openbaar ministerie geen mededelingen over de zaak.