Het Teylers Museum in Haarlem is tijdens de lerarenstaking op donderdag 30 en vrijdag 31 januari gratis toegankelijk voor bezoekers tot en met zeventien jaar.

Er worden extra inloopworkshops georganiseerd zodat de kinderen zich in het museum niet hoeven te vervelen. Verschillende attractieparken en musea in de provincie Noord-Holland bieden tijdens de stakingsdagen kortingen of gratis toegang voor scholieren.

Leraren en ander onderwijspersoneel leggen donderdag en vrijdag massaal het werk neer voor een beter salaris en een lagere werkdruk. In Noord-Holland sluiten zevenhonderd scholen die dagen de deuren.

Vier op de tien scholen in het basis- en voortgezet onderwijs hebben een chronisch tekort aan leraren, blijkt uit onderzoek van de Algemene Onderwijsbond (AOb), de grootste onderwijsbond van Nederland. Als gevolg hiervan neemt de werkdruk toe, vallen lessen uit en staan onbevoegden voor de klas.

De prognose is dat zo'n 55.000 leerlingen dit jaar geen leraar voor de klas hebben. Als er niks gebeurt, kan dit volgens de onderwijsbond in 2028 zelfs oplopen tot 240.000 leerlingen zonder juf of meester.