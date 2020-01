Buitenschoolse opvang De Greiner in het centrum van Haarlem hoeft toch niet te sluiten. Kinderopvang Op Stoom heeft besloten de locatie open te houden.

Ouders trokken aan de bel toen Op Stoom de sluiting van de opvang in de Voorhelmstraat bekendmaakte. De kinderopvangorganisatie heeft te maken met personeelstekorten en besloot vier locaties te sluiten. Bij drie van die vier konden kinderen snel een nieuwe plek vinden, maar bij De Greiner lieten ouders weten dat er geen alternatief is.

Personeel uit het Noord-Brabantse Dorst en Breda moet in Haarlem bijspringen om Op Stoom open te houden. Ook maakt Op Stoom gebruik van een uitzendbureau met uitzendkrachten van sportbedrijven.

Er kunnen geen nieuwe kinderen bij op de locatie als daarvoor nieuwe mensen moeten worden aangenomen. Alleen kinderen en ouders die al een contract hebben, kunnen hier na school terecht.

Ook voor kinderen die op het kinderdagverblijf zitten, is straks geen plek op de buitenschoolse opvang. Of het daarmee een aflopende zaak is met BSO De Greiner, kan directeur Linda Blankhorst niet zeggen. "Dat duurt nog minimaal zes jaar. Ik hoop dat het personeelstekort tegen die tijd wel is opgelost."