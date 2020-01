De 21-jarige Haarlemmer die gearresteerd is vanwege het neerschieten van een 29-jarige Beverwijker bij de Gedempte Voldersgracht in Haarlem zit nog vast. Het schietincident vond woensdagavond plaats. Een dag later overleed het slachtoffer aan zijn verwondingen.

De overleden persoon was een bekende van de politie, maar het is niet bekendgemaakt wat hij op zijn kerfstok had. Hij had een snackbar in Wijk aan Zee, waar zijn vrienden bloemen hebben neergelegd ter nagedachtenis.

De politie kreeg die woensdagavond omstreeks 21.00 uur melding over een schietincident. Ter plaatse troffen agenten een ernstig gewond slachtoffer aan naast de Jopenkerk. Hij werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij in de in de nacht van woensdag op donderdag aan zijn verwondingen is bezweken.