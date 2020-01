De gemeente Haarlem verwacht dat ze uitgebreid onderzoek moet doen naar de aanwezigheid van loden waterleidingen in het vastgoed van de gemeente.

De gemeente is nu nog aan het bekijken of ze weet welke leidingen ze heeft in haar gebouwen. De verwachting is dat de inventarisatie niet genoeg kennis oplevert en dat een uitgebreid onderzoek nodig is.

De gemeente Haarlem doet dit in navolging van Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Amsterdam gaat per direct alle loden leidingen in de gemeente vervangen, Utrecht en Rotterdam gaan controleren of gemeentelijke panden loden leidingen bevatten.

Het water uit loden leidingen kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Vooral zwangere vrouwen, baby's die met de fles worden gevoed en kinderen tot een jaar of zeven lopen risico als ze langdurig aan lood worden blootgesteld. Volgens de Gezondheidsraad kan het bij kinderen zorgen voor een afname van ongeveer vijf IQ-punten.

Het is nu nog niet duidelijk welke actie Haarlem onderneemt wanneer lood wordt aangetroffen.

Sinds 1960 is het gebruik van loden leidingen in huizen verboden, veel oude leidingen zijn inmiddels vervangen. Toch zijn er momenteel nog tussen de 100.000 en 200.000 woningen in Nederland met loden leidingen.