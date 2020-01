Restaurateurs in opleiding gaan muurschilderingen in Fort benoorden in Spaarndam conserveren. De werkzaamheden zijn financieel mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Holland.

Het fort is aangelegd tussen 1885 en 1901 en is onderdeel van de Stelling van Amsterdam. Gedurende verschillende belegeringen hebben soldaten - vaak uit verveling - afbeeldingen geschilderd. In het gebouw zijn meer dan tweehonderd tekeningen aangetroffen.

De eerste werkzaamheden zijn vermoedelijk in maart gereed. Volgens experts is er haast bij de klus, omdat de tekeningen anders mogelijk verloren gaan.

Het fort had enige tijd van een lekkend dak, maar dit is inmiddels gerepareerd.