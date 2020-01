Het slachtoffer van het schietincident woensdagavond op de Gedempte Voldersgracht in het centrum van Haarlem is aan zijn verwondingen overleden. Het gaat om een 29-jarige man uit Beverwijk. Een 21-jarige Haarlemmer zit vast op verdenking van betrokkenheid bij het incident.

De politie kreeg die avond omstreeks 21.00 uur melding over een schietincident. Ter plaatse troffen agenten een ernstig gewond slachtoffer aan naast de Jopenkerk. Hij werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij in de in de nacht van woensdag op donderdag aan zijn verwondingen is bezweken.

De politie stelde direct na het incident een uitgebreid onderzoek in en zag de vermoedelijke verdachte rond 0.35 uur door Haarlem lopen. Hij werd ter plaatse aangehouden en is overgebracht naar het politiebureau.

Het motief voor de schietpartij is nog onbekend. Ook is het nog onduidelijk of het slachtoffer en de dader elkaar kennen.