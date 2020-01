Een man heeft woensdagmiddag spiritus op een houten bankje gegooid en wilde het in de brand steken op de Nassaulaan in Haarlem. Handhavers grepen net op tijd in en droegen de man over aan de politie.

De verdachte gedroeg zich volgens de politie zeer agressief en was mogelijk onder invloed van drank of drugs. De politie heeft zijn bloed afgenomen. Dat wordt onderzocht door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) op de aanwezigheid van alcohol of drugs.

Het motief van de man is nog onduidelijk.