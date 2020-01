Haarlem

Zaak rond dode man na steekpartij in Haarlemmerhout op coldcasekalender

De zaak rond Theo Kroon, die op 16 juli 1991 op 34-jarige leeftijd overleed nadat hij met meerdere steekwonden was aangetroffen in het park Haarlemmerhout in Haarlem, staat op de coldcasekalender 2020. Dat meldt de politie vrijdag. De kalender met 52 onopgeloste moordzaken wordt verspreid onder gedetineerden in Nederlandse gevangenissen en tbs-klinieken in de hoop dat een van hen mogelijk meer weet over een zaak.