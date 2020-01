Een nog onbekende man heeft zaterdag rond 15.45 uur een hoogzwangere vrouw op de grond geduwd en vervolgens beroofd van haar tas bij winkelcentrum Schalkwijk in Haarlem.

De vrouw kreeg plotseling een duw en viel daardoor op de grond. Voor ze zich realiseerde wat er gebeurde, werd ze van haar schoudertas beroofd.

De man was in het zwart gekleed, had een normaal postuur en was ongeveer 1,80 meter lang. Het is onduidelijk hoe oud hij ongeveer is.

De politie heeft een onderzoek naar de beroving ingesteld en zoekt mensen die het incident mogelijk hebben zien gebeuren.