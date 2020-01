De zaak rond Theo Kroon, die op 16 juli 1991 op 34-jarige leeftijd overleed nadat hij met meerdere steekwonden was aangetroffen in het park Haarlemmerhout in Haarlem, staat op de coldcasekalender 2020. Dat meldt de politie vrijdag. De kalender met 52 onopgeloste moordzaken wordt verspreid onder gedetineerden in Nederlandse gevangenissen en tbs-klinieken in de hoop dat een van hen mogelijk meer weet over een zaak.

De man uit Haarlem werd die avond in juli rond 20.15 uur gevonden ter hoogte van restaurant Dreefzicht. Kort daarna overleed hij aan zijn verwondingen.

Haarlemmerhout ligt vlak bij het centrum van Haarlem. Het park staat bekend als een ontmoetingsplaats voor homoseksuelen. Kroon had relaties met mannen en kwam vaak in Haarlemmerhout. Ook bezocht hij regelmatig Haarlemse coffeeshops en gebruikte hij af en toe softdrugs. Kroon was gokverslaafd en had bij meerdere mensen kleine schulden.

De politie hoopt tips te ontvangen over wie Kroon heeft doodgestoken en waarom. Daarbij is een beloning uitgeloofd van 15.000 euro.

Coldcasekalender in 2017 voor het eerst uitgebracht

In januari 2017 werd de coldcasekalender voor het eerst uitgebracht bij wijze van proef. De test bleek succesvol, waarna de politie besloot de kalender jaarlijks te verspreiden onder gedetineerden in gevangenissen. Sinds dit jaar verschijnt de kalender ook in tbs-klinieken.

Volgens de politie wisselen gevangenen onderling relatief veel kennis uit over gepleegde strafbare feiten. "Elk jaar levert de kalender nieuwe informatie op in oude zaken", vertelt Aart Garssen, landelijk projectleider cold cases van de politie.

"Cold cases zijn vaak complexe zaken die een lange adem vragen van politie en het Openbaar Ministerie. In 2019 hebben de coldcaseteams van de politie mooie resultaten geboekt. Verdachten zijn jaren later alsnog opgepakt en door het OM voor de rechter gebracht. Ook hebben verschillende onbekende doden een naam gekregen", aldus Garssen.