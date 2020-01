Oud-burgemeester van Haarlem Bernt Schneiders is aangesteld als nieuwe voorzitter van Bevrijdingspop. De voormalig voorzitter van het festival deed eerder een stap terug vanwege een zakelijk conflict in zijn eigen vastgoedbedrijf.

Schneiders hoopt zijn vele contacten in Haarlem te kunnen gebruiken voor de organisatie van het festival. "Toen ik burgemeester van Haarlem was, was ik ook verantwoordelijk voor het evenementenbeleid en de voor de veiligheid", vertelt hij in gesprek met NH Nieuws.

De boodschap achter het festival is volgens de nieuwe voorzitter helder: "Vrijheid is van grote waarde en die moeten we koesteren."

Tijdens de afgelopen editie van Bevrijdingspop werden er foto's opgehangen met foto's van verzetshelden op de route van het station naar het festivalterrein. Schneiders denkt ook dit jaar na over een creatieve manier om het belang van vrijheid onder de aandacht te brengen.

Bevrijdingspop vindt plaats op 5 mei in de Haarlemmerhout in Haarlem.