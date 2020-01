Een geparkeerde auto op de Herculesstraat in Haarlem is in de nacht van woensdag op donderdag volledig uitgebrand.

Het brandende voertuig werd rond 3.15 uur ontdekt. Door de brand zijn de ramen van twee woningen gebarsten. De brandweer kon wel voorkomen dat de vlammen niet verder oversloegen naar de woningen.

De precieze toedracht van de brand is nog onbekend, maar de politie sluit brandstichting niet uit. Vermoedelijk lag er een Feyenoord-sjaal op de verbrande motorkap. Wat de reden daarvoor was, is nog onduidelijk.

De politie heeft een onderzoek ingesteld.