Het autoverkeer in Haarlem en Bloemendaal wordt tijdens het weekend van de Grand Prix in Zandvoort in mei al bij de Westelijke Randweg geweerd, meldt wethouder Henk Wijkhuisen van Bloemendaal.

Wijkhuisen noemt deze oplossing "het minst van alle kwaden". Wanneer het stoppen van doorgaand verkeer pas aan het begin van de Zeeweg naar Zandvoort zou zijn, zouden bezoekers van de Grand Prix misschien in Bloemendaal en Overveen gaan zoeken naar een parkeerplek. "Nu krijgen we geen avontuurzoekers in het dorp."

Het is nog niet duidelijk op welke kruispunten de afsluitingen komen. Meer details over de verkeersbesluiten geeft de wethouder volgende week prijs. Dan moet hij in een ingelaste commissievergadering nader ingaan op de verkeersbesluiten die binnenkort worden genomen. De raadsleden willen daar eerst over meepraten voordat er een beslissing wordt genomen.

De Zeeweg wordt als belangrijkste verkeersader naar het circuit van Zandvoort in het weekend van 3 mei afgesloten voor auto's en motoren. Alleen mensen met een doorlaatbewijs mogen door.