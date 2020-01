Haarlem

Politie onderzoekt mogelijk schietincident in Haarlemse Slachthuisbuurt

De politie doet onderzoek naar een mogelijk schietincident dat vorige week in de nacht van donderdag 9 op vrijdag 10 januari plaatsgevonden zou hebben in de buurt van de Pladellastraat in Haarlem. Niemand is hierbij gewond geraakt.