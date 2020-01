De politie doet onderzoek naar een mogelijk schietincident dat vorige week in de nacht van donderdag 9 op vrijdag 10 januari plaatsgevonden zou hebben in de buurt van de Pladellastraat in Haarlem. Niemand is hierbij gewond geraakt.

Volgens een getuige klonk het als een salvo, waarna nog een knal volgde. De politie wil of kan er nog niet veel over zeggen en doet een getuigenoproep.

Na getuigenissen van bewoners en op basis van zoekacties van de politie lijkt het erop dat de dader of daders vanuit een voertuig hebben geschoten.

Dinsdagochtend deden twee rechercheurs onderzoek op de kruising van de Slachthuisstraat en de Pladellastraat. Ze speurden de straat af en zochten in het gras naar kogelhulzen, maar leken niets te vinden. Ook reden agenten rond in het gebied waar eind vorige week mogelijk geschoten zou zijn.

Andere bewoners denken dat de eerste schoten zijn gelost in de omgeving van een kantoorpand, waar de eerste knallen klonken. Daarna werden er verderop in de wijk meer schoten gelost. Bij het kantoorpand wilde niemand de media te woord staan.

De politie wil ook niet bevestigen dat daar geschoten is. "Voor ons is er nog veel onduidelijk. We hebben tot nu toe twee meldingen gekregen van beschadigde voertuigen, maar we moeten uitzoeken wat er gebeurd is", aldus een woordvoerder.

Omdat de politie ook nog weinig over de zaak weet, doet de woordvoerder een oproep aan iedereen die iets van de 'schoten' gemerkt heeft rond het kantoorpand of in de Pladellastraat, zich te melden.