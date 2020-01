Een groot deel van het pand waar voorheen Hudson's Bay en eerder V&D in het centrum van Haarlem krijgt mogelijk in de toekomst geen winkelbestemming, bevestigt eigenaar ASR Vastgoed. Hierdoor ontstaat er ruimte voor andere initiatieven.

De eigenaar gaat ervan uit dat de begane grond en eerste verdieping van het pand aan de Grote Houtstraat een winkelbestemming behouden.

Eigenaar ASR Vastgoed is met de gemeente in overleg over 'herbestemming' van de bovenste etages van het pand en over een mogelijk tijdelijke invulling van de ruimtes wanneer nieuwe huurders op zich laten wachten.

Volgens een woordvoerder onderzoekt de gemeente Haarlem serieus of het de centrale bibliotheek kan onderbrengen in het karakteristieke pand. Of het plan doorgaat heeft te maken met financiën. De bibliotheek is niet in staat om een hoge huur te betalen en ASR wil niet te veel inboeten op huurinkomsten.

Een ander idee is om het Frans Hals Museum in de oude V&D onder te brengen. Ook daarover is wethouder Jur Botter in gesprek met het vastgoedbedrijf.